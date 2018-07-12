ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил правительству России предложения по 12 нацпроектам, которые кабмин разрабатывает в рамках реализации нового «майского указа» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Как отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, для Народного фронта это новый формат работы. Раньше ОНФ давал свои заключения по итогам исполнения поручений президента. Общественники оценивали, снимать их с контроля или они все еще не выполнены. Теперь же они присоединяются к работе над поручениями с самого начала.

В ОНФ уточнили, что всего за июнь от федеральных экспертов было получено более 2,5 тысячи предложений по нацпроектам и программам. В обсуждении приняли участие более 800 экспертов.