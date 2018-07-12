Мы в соц.сетях:
Марий Эл поддержала пенсионную реформу

Марий Эл поддержала пенсионную реформу

 ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Новый инцидент в Солсбери разрешился благополучно

Новый инцидент в Солсбери разрешился благополучно

 Перед ужином с Трампом Мэй поставила в один ряд борьбу с ИГ* и «российской агрессией»

Перед ужином с Трампом Мэй поставила в один ряд борьбу с ИГ* и «российской агрессией»
Марий Эл поддержала пенсионную реформу

Марий Эл поддержала пенсионную реформу

 ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Новый инцидент в Солсбери разрешился благополучно

Новый инцидент в Солсбери разрешился благополучно

 Перед ужином с Трампом Мэй поставила в один ряд борьбу с ИГ* и «российской агрессией»

Перед ужином с Трампом Мэй поставила в один ряд борьбу с ИГ* и «российской агрессией»
22:11   12 Июля 2018
Россия

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

В Волгограде в возрасте 80 лет в четверг умер скульптор Виктор Фетисов, принимавший участие в работе над ансамблем Мамаева кургана.

О кончине скульптора сообщает издание «Комсомольская правда».

Отмечается, что являлся народным художником России. Членом Союза художников СССР и почетным гражданином Волгограда.

Фетисов входил в группу скульпторов, работавших под руководством Евгения Вучетича над ансамблем Мамаева кургана в Волгограде. Кроме того из под руки Фетисова вышли знакомые всем портреты легендарного летчика Алексея Маресьева и снайпера Василия Зайцева.

О месте и времени погребения Виктора Фетисова пока не сообщается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #волгоград #смерть #общество #кончина #скульптор #мамаев курган #виктор фетисов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...