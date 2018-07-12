Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
В Волгограде в возрасте 80 лет в четверг умер скульптор Виктор Фетисов, принимавший участие в работе над ансамблем Мамаева кургана.
О кончине скульптора сообщает издание «Комсомольская правда».
Отмечается, что являлся народным художником России. Членом Союза художников СССР и почетным гражданином Волгограда.
Фетисов входил в группу скульпторов, работавших под руководством Евгения Вучетича над ансамблем Мамаева кургана в Волгограде. Кроме того из под руки Фетисова вышли знакомые всем портреты легендарного летчика Алексея Маресьева и снайпера Василия Зайцева.
О месте и времени погребения Виктора Фетисова пока не сообщается.