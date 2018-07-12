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 Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым
21:59   12 Июля 2018
Весь мир

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Глава Госдепартамента США Майк Помпео будет сопровождать американского президента Дональда Трампа во время его поездки в Финляндию.

Об этом в четверг заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, отметив, что у Помпео в Хельсинки запланирована встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По словам Науэрт, главы внешнеполитических ведомств России и США проведут встречу в Хельсинки, где на 16 июля запланирована двусторонняя встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

«Находясь в Хельсинки, госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудит широкий круг вопросов по американо-российским отношениям», - говорится в заявлении Науэрт.

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Кроме того, она добавила. Что у Майка Помпео в Хельсинки запланирована встреча с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

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Автор: Александр Люблинский
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