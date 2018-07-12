Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Павел Пинзеник подтвердил, что находился в машине, совершившей наезд на протстующих а правительственном квартале в Киеве.

У здания правительства в центре Киева, уже второй день проходит митинг за упрощение растаможки автомобилей с европейскими номерами. В ходе видеотрансляции с места ДТП, которое вело агентство УНН, было видно, что в машине находился Пинзеник.

Нардеп рассказал агентству, что автомобиль ехал по Институтской улице. Когда он поворачивал на Шелковичную, кто-то из митингующих узнал депутатов в автомобиле. По словам Пинзеника, там было три парламентария. Митингующие бросились на автомобиль, начали его пинать, бить руками и тяжелыми предметами. При этом разбили заднее стекло.

Позднее Пинзеник в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что автомобиль вел его помощник.

Ранее сообщалось, что скорая увезла двоих пострадавших при наезде. По словам очевидцев, у одного из них открытый перелом ноги.