СМИ: Двух женщин госпитализировали в Великобритании из-за утечки химикатов

В результате утечки химикатов из сломанного кондиционера в британском городе Рединг две женщины были госпитализированы с подозрением на отравление.

Об этом в четверг вечером сообщает издание Daily Star, отмечая, что утечка химикатов из кондиционера произошла в одном из магазинов на городском железнодорожном вокзале Рединга. Изначально все подумали, что произошла утечка газа. Прибывшие по вызову пожарные в защитных костюмах провели проверку и выявили источник утечки .

К настоящему моменту, по данным газеты, обе пострадавшие женщины выписаны из больницы. Обе они являются сотрудницами магазина Boots, посетителей же, как отмечает издание, утечка химиката не затронула.

В то же время издание Get Reading сообщает, что на месте происшествия медицинская помощь потребовалась и была оказана трем-четырем пациентам.