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 Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

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21:26   12 Июля 2018
Весь мир

FIFA заподозрила английских болельщиков в дискриминации на ЧМ

FIFA заподозрила английских болельщиков в дискриминации на ЧМ

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) изучит песни и речевки, звучавшие с трибун болельщиков сборной Англии во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Хорватии на предмет дискриминации.

В тексте заявления организации говорится, что в связи с песнями и речевками возможного дискриминационного характера в исполнении английских болельщиков против Футбольной ассоциации Англии было открыто дело.

Ранее дисциплинарный комитет FIFA оштрафовал английскую ассоциацию на 70 тысяч швейцарских франков (более 70 тысяч долларов). Кроме того, ассоциация получила предупреждение за нарушение правил маркетинга и правил экипировки.

Сборная Англии в среду со счетом 1:2 проиграла хорватам в полуфинале чемпионата мира. В финале 15 июля победителям этой пары предстоит встретиться с французами, днем ранее выигравшими бельгийцев.

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Автор: Вячеслав Каширин
#fifa #общество #весь мир #англия #чм2018
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