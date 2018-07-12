В США все изъятые из семей дети нелегалов младше пяти лет возвращены родителям

Американское Министерство внутренней безопасности заявило в четверг о завершении процедуры воссоединения семей нелегальных иммигрантов, из которых ранее были изъяты дети младше пяти лет.

Об этом говорится в документе, опубликованном, в качестве отчета о том, что предписание суда – давшего на возвращение родителям-нелегалам детей, не достигших пятилетнего возраста, 14 дней – выполнено.

В частности, в документе сообщается о завершении «изначального процесса» воссоединения семей.

«В ходе процесса объединения наша цель заключалась в том, чтобы обеспечить благополучие детей и их возвращение в безопасное окружение», - говорится также в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что власти намерены сделать еще много, чтобы вернуть родителям оставшихся детей, которые в настоящее время находятся в Центрах временного содержания.

Напомним: с апреля текущего года в США действовала политика «нулевой терпимости» к нелегальным иммигрантам, предписывающая без проволочек осуждать всех, кто нелегально пересекает американскую границу, а их детей, которые по законам США не могут быть осуждены и помещены в места заключения, отправлять в центры временного содержания. После того, как в США, в связи с тысячами случаев разлучения детей нелегалов с родителями, поднялась волна протестов, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять новое законодательство и немедленно выдворять всех нелегалов из страны.