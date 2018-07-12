По итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. Российские аграрии обошли как США, так и ЕС. Об этом говорится в июльском обзоре сельхоздепартамента США.

По оценке ведомства, экспорт пшеницы из России за рубеж составили 41 миллион тонн. При этом в июне отмечалось, что РФ продала за границу 40,5 миллиона тонн пшеницы, а в июне ведомство ее повысило еще на полмиллиона.

Минсельхоз России, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, ранее сообщал, что экспорт зерна из России в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 40,449 миллиона тонн.

По данным американского департамента, экспорт пшеницы из стран ЕС в прошедшем сезоне составил 23,3 миллиона тонн, из Штатов — 23,2 миллиона тонн. Канада продала 22,6 миллиона тонн пшеницы. Украинские аграрии — 17,5 миллиона тонн.

Первое место в мире по поставкам пшеницы за рубеж Россия занимала и в 2015-2016 сельхозгоду. Однако в следующем сезоне РФ экспортировала всего 27,1 миллиона тонн пшеницы, в то время как США — 29 миллионов тонн. Рекордный урожай в 2017 года (135,4 миллиона тонн зерна, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы) позволил России вновь вырваться вперед.