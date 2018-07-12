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Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
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21:08   12 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Украинский президент Петр Порошенко заявил в четверг, что никому не удастся помешать его стране вступить в Североатлантический военный альянс, даже России.

Заявление президента Украины в четверг вечером приводит информагентство УНИАН.

«Я не буду называть никаких дат, но хочу подчеркнуть, что никому, в том числе Российской Федерации... никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО», - заявил он в частности.

При этом он добавил, что будет изо всех сил защищать «суверенное право украинского народа» вступить в военный блок.

Напомним: ранее украинский лидер, которого в качестве гостя пригласили поучаствовать в саммите НАТО в Брюсселе, заявил, что очень доволен тем, что в итоговом заявлении стран-членов альянса российская политика по отношению к Украине обозначена словом «агрессия».

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Автор: Александр Люблинский
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