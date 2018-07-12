Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Украинский президент Петр Порошенко заявил в четверг, что никому не удастся помешать его стране вступить в Североатлантический военный альянс, даже России.
Заявление президента Украины в четверг вечером приводит информагентство УНИАН.
«Я не буду называть никаких дат, но хочу подчеркнуть, что никому, в том числе Российской Федерации... никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО», - заявил он в частности.
При этом он добавил, что будет изо всех сил защищать «суверенное право украинского народа» вступить в военный блок.
Напомним: ранее украинский лидер, которого в качестве гостя пригласили поучаствовать в саммите НАТО в Брюсселе, заявил, что очень доволен тем, что в итоговом заявлении стран-членов альянса российская политика по отношению к Украине обозначена словом «агрессия».