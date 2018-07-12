Генсек ООН анонсировал создание нового органа по сотрудничеству в сфере цифровых технологий

На базе ООН появится новый орган, который будет отвечать за сотрудничество в области цифровых технологий, заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

По его словам инициаторам создания нового подразделения Организации объединенных наций выступил он лично.

Гутерриш объяснил, что во время технического века, когда ежедневно появляются новые технологии, например, блокчейн, необходимо открывать уникальную платформу для диалога.