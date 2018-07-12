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ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

 Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

 Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым
21:02   12 Июля 2018
Весь мир

Генсек ООН анонсировал создание нового органа по сотрудничеству в сфере цифровых технологий

Генсек ООН анонсировал создание нового органа по сотрудничеству в сфере цифровых технологий

На базе ООН появится новый орган, который будет отвечать за сотрудничество в области цифровых технологий, заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

По его словам инициаторам создания нового подразделения Организации объединенных наций выступил он лично.

Гутерриш объяснил, что во время технического века, когда ежедневно появляются новые технологии, например, блокчейн, необходимо открывать уникальную платформу для диалога.  

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Автор: Екатерина Розина
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