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 Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
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20:51   12 Июля 2018
Весь мир

НАТО продлила миссию «Решительная поддержка» в Афганистане до 2024 года

НАТО продлила миссию «Решительная поддержка» в Афганистане до 2024 года

Об этом сообщила заместитель генсека организации Роуз Готтемюллер на заседании участников НАТО в Брюсселе.

Она отметила, что некоторые участники Североатлантического альянса колебались перед принятием соответствующего решения из-за проблем в бюджете и внутренних вопросах стран, однако решение все же было принято коллективно. Таким образом, действие небоевой миссии «Решительной поддержки», которая направлена на обучение и оказание помощи ВС Афганистана, продлена до 2024 года.

В документе прописано, что альянс готов обеспечивать афганскому правительству финансовую поддержку, пока они противостоят терроризму и сохраняют приверженность установлению мира в регионе.  

 

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Автор: Екатерина Розина
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