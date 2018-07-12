НАТО продлила миссию «Решительная поддержка» в Афганистане до 2024 года

Об этом сообщила заместитель генсека организации Роуз Готтемюллер на заседании участников НАТО в Брюсселе.

Она отметила, что некоторые участники Североатлантического альянса колебались перед принятием соответствующего решения из-за проблем в бюджете и внутренних вопросах стран, однако решение все же было принято коллективно. Таким образом, действие небоевой миссии «Решительной поддержки», которая направлена на обучение и оказание помощи ВС Афганистана, продлена до 2024 года.

В документе прописано, что альянс готов обеспечивать афганскому правительству финансовую поддержку, пока они противостоят терроризму и сохраняют приверженность установлению мира в регионе.