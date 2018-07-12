«Нечто мифологическое»: эксперт ответил на слова Порошенко о «вездесущих агентах» ФСБ

Слова украинского президента Петра Порошенко о том, что российская Федеральная служба безопасности якобы разослала своих агентов «по всей Украине», являются обычной риторикой, призванной негативно окрасить нашу страну.

Такое мнение высказал Богдан Беспалько – член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, комментируя высказывание Порошенко о том, что агенты ФСБ действуют на всей территории Украины. Его слова в четверг вечером приводит RT.

При этом эксперт отметил, что, если бы украинский президент хоть немножко разбирался в предмете, о котором говорит, он бы знал, что ФСБ России отвечает исключительно за вопросы внутренней безопасности.

«Поэтому это заявление — нечто мифологическое», - заявил эксперт, добавив также: - «Хорошо, что он хотя бы не сказал, что на территории Украины действуют агенты НКВД».

Напомним: украинский лидер Петр Порошенко сделал свое заявление о «вездесущих» агентах ФСБ, находясь на саммите НАТО в Брюсселе, куда его пригласили в качестве гостя.