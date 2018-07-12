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Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

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20:58   12 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Нечто мифологическое»: эксперт ответил на слова Порошенко о «вездесущих агентах» ФСБ

«Нечто мифологическое»: эксперт ответил на слова Порошенко о «вездесущих агентах» ФСБ

Слова украинского президента Петра Порошенко о том, что российская Федеральная служба безопасности якобы разослала своих агентов «по всей Украине», являются обычной риторикой, призванной негативно окрасить нашу страну.

Такое мнение высказал Богдан Беспалько – член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, комментируя высказывание Порошенко о том, что агенты ФСБ действуют на всей территории Украины. Его слова в четверг вечером приводит RT.

При этом эксперт отметил, что, если бы украинский президент хоть немножко разбирался в предмете, о котором говорит, он бы знал, что ФСБ России отвечает исключительно за вопросы внутренней безопасности.

«Поэтому это заявление — нечто мифологическое», - заявил эксперт, добавив также: - «Хорошо, что он хотя бы не сказал, что на территории Украины действуют агенты НКВД».

Напомним: украинский лидер Петр Порошенко сделал свое заявление о «вездесущих» агентах ФСБ, находясь на саммите НАТО в Брюсселе, куда его пригласили в качестве гостя.

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Автор: Александр Люблинский
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