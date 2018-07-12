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Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

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20:29   12 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Митингующие попытались заблокировать выходы из здания Верховной Рады Украины

Митингующие попытались заблокировать выходы из здания Верховной Рады Украины

Возле здания украинского парламента собрались протестующие. Между пытающимися покинуть здание и протестующими возникают потасовки, есть пострадавшие.

Как сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня», у здания Рады уже второй день проходит протестная акция автомобилистов. Митингующие требуют запретить конфискацию нерастаможенных автомобилей с истекшим сроком пребывания на Украине.

Митингующие попытались заблокировать выходы из здания Верховной Рады Украины

В четверг в повестке депутатов стояло обсуждение вопроса, связанного с решением проблемы владельцев растаможенных автомобилей. Однако в пятницу в Раде последнее заседание перед каникулами, поэтому вопрос не имеет перспектив быть решенным до следующей парламентской сессии.

Между некоторыми протестующими и желающими выйти из здания завязалась потасовка. Не обошлось без пострадавших. Во время акции автомобиль, в котором депутат Павел Пензенык пытался покинуть здание, совершил наезд на митингующих. Скорая забрала пострадавших.

После ДТП Пензеныка вывели из автомобиля под прикрытием полиции, водитель остался внутри. По словам очевидцев, при наезде пострадали двое. У одного из них открытый перелом ноги.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#киев #политика #рада #ближнее зарубежье
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