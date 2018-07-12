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20:40   12 Июля 2018
Россия

Путин о первом полете «Прогресса» к МКС по сверхкороткой схеме: Прорывной успех

Путин о первом полете «Прогресса» к МКС по сверхкороткой схеме: Прорывной успех

Президент России Владимир Путин назвал прорывным успехом полет грузового корабля «Прогресс МС-09» к Международной космической станции по сверхкороткой схеме, и поздравил с этим достижением коллектив госкорпорации «Роскосмос».

Текст поздравительной телеграммы главы государства, направленной сотрудникам Государственной корпорации по космической деятельности, в четверг был опубликован на сайте Кремля.

 В телеграмме говорится, что 10 июля текущего года космический грузовик «Прогресс МС-09» в рекордно короткие сроки достиг МКС, доставив космонавтам топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты.

«Столь яркий, поистине прорывной успех, серьезно повышающий конкурентоспособность российской космонавтики, - результат напряженного, творческого труда всех участников этого уникального проекта», - отметил президент.

Полет на МКС по новой сверхкороткой схеме занимает менее двух часов и осуществляется за два витка вокруг Земли. Ранее корабли «Прогресс» достигали международной космической станции  либо по двухсуточной схеме – совершив вокруг Земли 34 витка, либо за четыре витков – что занимало шесть часов.

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Автор: Александр Люблинский
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