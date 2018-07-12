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Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

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20:21   12 Июля 2018
Весь мир

Истребитель разбился в Саудовской Аравии, пилоты спаслись

Истребитель разбился в Саудовской Аравии, пилоты спаслись

Саудовский истребитель, принимавший участие в военных операциях арабской коалиции на территории Йемена, разбился на юго-западе Саудовской Аравии в районе Асир.

Об этом в четверг вечером  сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария», приводя заявление представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.

«Рано утром в четверг один из самолетов арабской коалиции, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии, потерпел крушение … Оба пилота спаслись», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что самолет потерпел крушение в районе Асир, возвращаясь после учебного полета. Причиной крушения стала техническая неисправность. Подробностей произошедшего не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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