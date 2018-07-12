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Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

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20:27   12 Июля 2018
Россия

Нарушения на ЕГЭ в Мурманской области сократились втрое

Нарушения на ЕГЭ в Мурманской области сократились втрое

В Мурманской области число нарушений во время проведения Единого государственного экзамены снизилось втрое, по сравнению с показателем предыдущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным и.о. главы Минобразования и науки Ирины Ковширы, в 2018 году школьники практически не пытались использовать запрещенную на экзамене информацию для улучшения результатов. Всего два ученика были удалены с ЕГЭ за попытки использовать телефон и шпаргалки, причем один из них уже пытался списать задание в прошлом году. 

При этом в области вырос показатель высокого результата на экзамене, от 81 балла и больше. Особенно заметна положительная динамика по результатам обязательных предметов: по русскому языку каждая пятая работа выполнена с высоким результатом, по математике работы стали тоже значительно лучше. Однако восемь выпускников не смогли преодолеть минимальный порог баллов для сдачи экзамена по точной науке.  

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Автор: Екатерина Розина
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