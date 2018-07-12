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Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

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20:03   12 Июля 2018
Весь мир

FIFA: Случаев нарушения антидопинговых правил на ЧМ-2018 не выявлено

FIFA: Случаев нарушения антидопинговых правил на ЧМ-2018 не выявлено

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что в ходе проходящего в России Чемпионата мира не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил.

 Соответствующий пресс-релиз в четверг опубликован на официальном сайте организации. Там же сообщается, что в с начала 2018 года по текущий момент организация провела 2037 тестов, собрав 3985 допинг-проб.

Отмечается, что допинг-проба одного из футболистов оказалась положительной, но он имеет терапевтическое разрешение на прием лекарственного препарата. Имя футболиста не называется. Допинг-пробы всех остальных футболистов принимавших участие в отборочных играх и матчах турнира оказались отрицательными.

FIFA: Случаев нарушения антидопинговых правил на ЧМ-2018 не выявлено

Напомним: чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. На данный момент сыграно 62 игры. В рамках турнира осталось провести лишь два матча: за третье место сразятся сборные Англии и Бельгии, проигравшие в полуфинала. А за звание сильнейшей футбольной сборной планеты поборются сборные Франции и Хорватии. Финальный матч турнира пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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Автор: Александр Люблинский
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