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 Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

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20:01   12 Июля 2018
Весь мир

Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе

Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе

Во время рабочего ужина глав государств НАТО премьер-министр Эстонии Юри Ратас приравнял «российскую активность» к терроризму и кибератакам. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

По словам Ратаса, угрозы сейчас «многогранные и различные», а в том, что касается России, то ее активность «зловредная». Он заявил, что участники ужина должны прийти к пониманию, что ответ на эти вызовы должен быть «единым и ясным». По его словам, «это касается как реагирования на зловредную активность РФ, так и на терроризм и киберпреступность».

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Автор: Вячеслав Каширин
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