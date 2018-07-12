Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе

Во время рабочего ужина глав государств НАТО премьер-министр Эстонии Юри Ратас приравнял «российскую активность» к терроризму и кибератакам. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

По словам Ратаса, угрозы сейчас «многогранные и различные», а в том, что касается России, то ее активность «зловредная». Он заявил, что участники ужина должны прийти к пониманию, что ответ на эти вызовы должен быть «единым и ясным». По его словам, «это касается как реагирования на зловредную активность РФ, так и на терроризм и киберпреступность».