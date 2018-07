Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

Президент США заявил о большом прогрессе, который достигнут в диалоге с Северной Кореей и опубликовал письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Трамп написал в Twitter, что ему было очень приятно получить от председатель республики Ким Чен Ына благодарственное письмо.

В обращении от 6 июля глава КНДР поблагодарил американского президента за участие в организации саммита, который состоялся в Сингапуре. Он оценил стремление американского лидера улучшить отношения между США и Северной Кореей и отметил, что это происходит благодаря личному вкладу Трампа.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt