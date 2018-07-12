Мы в соц.сетях:
ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

 Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

 Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым
ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

ОНФ будет контролировать исполнение «майского указа» Путина

 Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде

Скульптор Виктор Фетисов скончался в Волгограде
Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО
Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

Премьер Чехии: Прага после саммита НАТО не будет ускорять рост расходов на оборону

 Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым

Помпео летит в Хельсинки вместе с Трампом, чтобы встретиться с Лавровым
20:01   12 Июля 2018
Весь мир

Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

Президент США заявил о большом прогрессе, который достигнут в диалоге с Северной Кореей и опубликовал письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Трамп написал в Twitter, что ему было очень приятно получить от председатель республики Ким Чен Ына благодарственное письмо.

В обращении от 6 июля глава КНДР поблагодарил американского президента за участие в организации саммита, который состоялся в Сингапуре. Он оценил стремление американского лидера улучшить отношения между США и Северной Кореей и отметил, что это происходит благодаря личному вкладу Трампа.

При этом Ким сообщил, что готов к новой серии переговоров и подчеркнул, что взаимное желание и воля скоро дадут положительные плоды в сотрудничестве двух стран. Он уверен, что искренность и верные шаги с двух сторон помогут преодолеть разногласия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #весь мир #письмо
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...