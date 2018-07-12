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Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

Депутат Пинзеник подтвердил, что стал участником ДТП в Киеве во время акции протеста

 Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

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19:48   12 Июля 2018
Весь мир

Superjet-100 совершил аварийную посадку в Раменском

Superjet-100 совершил аварийную посадку в Раменском

В четверг вечером в Летно-исследовательском институте имени Громова на аварийном аэродроме в Раменском аварийную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet-100.

Об этом со ссылкой на гендиректора ЛИИ Евгения Пушкарского сообщает РИА новости.

 При этом отмечается, что экстренная посадка прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время полеты на территории исследовательского института в подмосковном Раменском, по словам пушкарского, продолжаются, аэропорт функционирует в штатном режиме.

При этом представитель АО «Гражданские самолеты Сухого» заявил по телефону, что во время посадки самолет не смог полностью выпустить правую стойку шасси и получил небольшие повреждения.

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Автор: Александр Люблинский
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