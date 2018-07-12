Superjet-100 совершил аварийную посадку в Раменском

В четверг вечером в Летно-исследовательском институте имени Громова на аварийном аэродроме в Раменском аварийную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet-100.

Об этом со ссылкой на гендиректора ЛИИ Евгения Пушкарского сообщает РИА новости.

При этом отмечается, что экстренная посадка прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время полеты на территории исследовательского института в подмосковном Раменском, по словам пушкарского, продолжаются, аэропорт функционирует в штатном режиме.

При этом представитель АО «Гражданские самолеты Сухого» заявил по телефону, что во время посадки самолет не смог полностью выпустить правую стойку шасси и получил небольшие повреждения.