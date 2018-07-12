Мэй намерена устроить торжественный прием для сборной Англии после ЧМ-2018

Торжественный прием в честь сборной Англии по футболу, которой впервые за 28 лет удалось выйти в полуфинал чемпионата мира, намерена устроить премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как заявила Мэй журналистам, правительство «определенно хотело бы провести прием для команды, которая так хорошо выступила в России». По ее словам, кабмин собирается обсудить этот вопрос с Футбольной ассоциацией Англии.

Накануне сборная Англии проиграла со счетом 2:1 хорватам в полуфинальном матче ЧМ. Английские болельщики и политики считают это большим успехом, поскольку так далеко зайти в мировом первенстве родоначальникам футбола не удавалось в течении 28 лет.

На этом поражении путь сборной в российском Мундиале не закончен. Англичанам предстоит сыграть за третье место со сборной Бельгии, которую выбили из плэй-офф французы.