Дуда: Польша ждет от Украины шагов по дегероизации членов УПА*

Польский президент Анджей Дуда заявил украинским властям, что Варшава ждет от них шагов по дегероизации членов УПА – экстремистской организации, которая на территории России запрещена решением суда.

Слова президента Польши в четверг вечером приводит РИА Новости.

«Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа», - заявил Дуду, в частности.

Также он отметил, что в Польше никогда не согласятся и не смирятся с тем, что эти люди преступниками не считаются и их нельзя так называть.

Напомним: в феврале текущего года в Польше вступил в силу закон, согласно которому пропаганда «бандеровской идеологии» и отрицание фактов, имеющих отношение к Волынской резне, считаются уголовным преступлением и караются соответствующим образом.

*УПА – Украинская Повстанческая Армия – признана экстремистской и запрещена на территории РФ.