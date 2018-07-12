Мы в соц.сетях:
Максим Увайдов назначен на пост замглавы Минсельхоза

Максим Увайдов назначен на пост замглавы Минсельхоза

 СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова

СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова
Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

 «Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО

«Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО
Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

 Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе

Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе
Максим Увайдов назначен на пост замглавы Минсельхоза

Максим Увайдов назначен на пост замглавы Минсельхоза

 СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова

СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова
Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

 «Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО

«Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО
Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

Доброе письмо от Кима: Трамп опубликовал обращение главы КНДР

 Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе

Премьер Эстонии посетовал на «зловредную активность» России за ужином в Брюсселе
19:23   12 Июля 2018
Россия

СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова

СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова

В Мосгорсуд поступили материалы уголовного дела о получении бывшим первым заместителем главы московского управления СК Денисом Никандровым взятки за содействие в облегчении участи криминального авторитета. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщила агентству пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, дело в отношении Никандрова по статье 290 УК РФ о взятке в особо крупном размере поступило в Мосгорсуд. О дате судебного заседания Солопова обещала сообщить дополнительно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #взятка #ск #мосгорсуд #никандров #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...