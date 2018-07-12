СК предал в Мосгорсуд дело о взятке своего коллеги генерала Никандрова

В Мосгорсуд поступили материалы уголовного дела о получении бывшим первым заместителем главы московского управления СК Денисом Никандровым взятки за содействие в облегчении участи криминального авторитета. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщила агентству пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, дело в отношении Никандрова по статье 290 УК РФ о взятке в особо крупном размере поступило в Мосгорсуд. О дате судебного заседания Солопова обещала сообщить дополнительно.