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19:22   12 Июля 2018
Весь мир

Македония и НАТО объявили о начале переговоров по вступлению страны в альянс

Македония и НАТО объявили о начале переговоров по вступлению страны в альянс

Премьер Македонии Зоран Заев и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг подписали документ о начале переговорного процесса о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что Македония сможет стать полноправным членом альянса после того, как соглашение с Греции об урегулировании спора о названии вступит в силу, то есть после того, как Македония сменит свое название на Республика Северная Македония.

После того, как документ о начале переговоров о вступлении Македонии в НАТО был подписан, генсек организации Йенс Столтенберг заявил:

«Македония принимала активное участие в миссиях альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. 

Также Столтенберг отметил, что, подписав документ, альянс продемонстрировал Македонии, что для нее дверь в него остается открытой.

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Автор: Александр Люблинский
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