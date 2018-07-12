ЕС готов к увеличению закупок американского сжиженного природного газа

Евросоюз и США готовы к увеличению объемов торговли сжиженным природным газом (СПГ). Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Мы готовы к росту в нашей торговле сжиженным газом, — сказал Шефчович. — Однако сторонам необходимо, в частности, завершить формирование недостающей инфраструктуры для этого».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе между лидерами «тщательно обсуждались вопросы «Северного потока — 2». Трамп не раз выступал против этого проекта, настаивая на том, что европейцы должны закупать больше СПГ, производимого американскими компаниями.