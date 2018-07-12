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19:25   12 Июля 2018
Весь мир

США назвали ввод санкций против компаний ЕС за участие в Nord Stream-2 крайней мерой

США назвали ввод санкций против компаний ЕС за участие в Nord Stream-2 крайней мерой

Глава Минэнерго США провел переговоры с Еврокомиссией и по итогам заседания заявил, что Вашингтон  лишь в крайней мере прибегнет к санкционной политике в отношении европейских компаний, участвующих в реализации российского газопровода «Северный поток 2».

Американский министр Рик Перри рассказал, что в Белом доме не хотят использовать против компаний ЕС ограничительные меры. По его словам, такое может произойти только в том случае, если других путей для решения ситуации не будет.

«Всегда есть другие пути», — уточнил он, отвечая на вопрос о санкциях.

При этом политик отметил, что диалог между США и ЕК открытый. Также во время пресс-конференции после переговоров он поделился, что, кроме главы Минэнерго РФ Александра Новака, проект никому «не нравится».

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Автор: Екатерина Розина
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