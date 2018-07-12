Армия Сирии подняла государственной флаг на площади Дераа, где в 2011 году начались протесты

Бойцы сирийской правительственной армии подняли флаг страны в Дераа на площади у мечети Аль-Омари, на которой в 2011 году начались первые антиправительственные выступления, переросшие в со временем в крупномасштабный вооруженный конфликт.

Об этом сообщают мировые СМИ. При этом РИА новости приводи заявление одного из сирийских офицеров, который назвал это событие – историческим для Сирии, та как с волнений на площади, где сегодня армия Сирии подняла государственный флаг, начались волнения, которыми воспользовались радикалы, чтобы разжечь кризис по всей стране.

При этом сообщается, что армия Сирии взяла эту часть города, где находится историческая площадь, без боев – по результатам переговоров с главарями вооруженных бандформирований.