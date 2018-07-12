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Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

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18:53   12 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко и его американский коллега Дональд Трамп обсудили предстоящий 16 июля в Хельсинки саммит Россия — США. Об этом рассказал сам украинский лидер.

На брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», Порошенко подчеркнул, что предстоящая встреча была обсуждена «тщательно». И так же была «тщательно проговорена» тема проекта «Северный поток — 2».

Порошенко: Мы тщательно обсудили с Трампом его будущую встречу с Путиным

«Северный поток — 2» — проект строительства газовой магистрали мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Нитка протянется от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Вашингтон резко выступает против проекта. В частности, на саммите НАТО Трамп заявил, что Европа попала в энергетическую зависимость от России. По его словам, несправедливо, что США должны защищать европейцев, вкладывая в бюджет НАТО несравнимо больше, чем любой из членов альянса, а они будут закупать наз преимущественно у России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, парировала, что Германия ни от кого не зависит, а проект рассматривает как коммерческий и выгодный для Европы.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что, критикуя ЕС за участие в «Северном потоке — 2», Трамп преследует интересы американских компаний в поставках сжиженного газа в Европу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #порошенко #политика #трамп #ближнее зарубежье
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