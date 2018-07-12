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18:51   12 Июля 2018
Россия

Эксперт сомневается, что Burger King шпионит, но РКН на чеку

Эксперт сомневается, что Burger King шпионит, но РКН на чеку

Ведомство потребовало от компании объяснений, встав на защиту персональных данных.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King заподозрили в несанкционированном сборе персональных данных пользователей через мобильное приложение компании. Пользователь портала Pikabu под ником fennikami утверждал, что приложение записывает видео с экранов при вводе данных банковской карты. При этом доступ к экрану смартфона якобы есть не только у разработчиков приложения Burger King, но и у партнеров сети.

В дело оперативно вмешался Роскомнадзор. 12 июля ведомство потребовало от компании объяснений.

«Роскомнадзор в четверг, 12 июля, направил в ООО «Бургер Рус» официальный запрос о предоставлении информации в связи с публикациями в СМИ и сети интернет о возможной записи приложением «Бургер Кинг» экранов мобильных устройств, на которых в этом момент демонстрировались персональные данные пользователей», - сообщил представитель РКН.

В ответ компания заверила, что не собирает персональные данные. Информация об поведении пользователей в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.

Эксперт сомневается, что Burger King шпионит, но РКН на чеку

Генеральный директор компании Zecurion, специализирующейся на разработке DLP-систем для защиты от утечек информации, Алексей Раевский усомнился, что у приложения сети есть функция скрытого сбора данных.

«Украсть таким способом данные банковской карты довольно проблематично, потому что приложение имеет доступ только к своим данным. – говорит эксперт. - На мобильных телефонах приложение работает в ограниченной среде. Скорее всего, украсть данные вряд ли получится. Нужно более детально разбираться в этой истории. Если записывает своего приложения – это один вопрос, а обычно в приложениях такая встроенная штатная функция отсутствует».

Пост fennikami собрал более двух тысяч комментариев. После публикации пользователи обрушили рейтинг приложения Burger King на Google Play до 2,9 баллов.

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Автор: Максим Сахаров
#роскомнадзор #приложение #бургер кинг #утечка #персональные данные
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