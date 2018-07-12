Эксперт сомневается, что Burger King шпионит, но РКН на чеку

Ведомство потребовало от компании объяснений, встав на защиту персональных данных.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King заподозрили в несанкционированном сборе персональных данных пользователей через мобильное приложение компании. Пользователь портала Pikabu под ником fennikami утверждал, что приложение записывает видео с экранов при вводе данных банковской карты. При этом доступ к экрану смартфона якобы есть не только у разработчиков приложения Burger King, но и у партнеров сети.

В дело оперативно вмешался Роскомнадзор. 12 июля ведомство потребовало от компании объяснений.

«Роскомнадзор в четверг, 12 июля, направил в ООО «Бургер Рус» официальный запрос о предоставлении информации в связи с публикациями в СМИ и сети интернет о возможной записи приложением «Бургер Кинг» экранов мобильных устройств, на которых в этом момент демонстрировались персональные данные пользователей», - сообщил представитель РКН.

В ответ компания заверила, что не собирает персональные данные. Информация об поведении пользователей в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.

Генеральный директор компании Zecurion, специализирующейся на разработке DLP-систем для защиты от утечек информации, Алексей Раевский усомнился, что у приложения сети есть функция скрытого сбора данных.

«Украсть таким способом данные банковской карты довольно проблематично, потому что приложение имеет доступ только к своим данным. – говорит эксперт. - На мобильных телефонах приложение работает в ограниченной среде. Скорее всего, украсть данные вряд ли получится. Нужно более детально разбираться в этой истории. Если записывает своего приложения – это один вопрос, а обычно в приложениях такая встроенная штатная функция отсутствует».

Пост fennikami собрал более двух тысяч комментариев. После публикации пользователи обрушили рейтинг приложения Burger King на Google Play до 2,9 баллов.