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18:52   12 Июля 2018
Весь мир

Теннисистка Серена Уильямс вышла в финал «Уимблдона»

Теннисистка Серена Уильямс вышла в финал «Уимблдона»

Американская спортсменка Серена Уильямс в финале серии Большого шлема обыграла соперницу из Германии Юлию Гергес и вышла в финал международного теннисного турнира.

Уильямс стала финалисткой, она выиграла матч с немкой Гергес и взяла сеты со счетом 6:2, 6:4.

В финале американка будет бороться за абсолютное лидерство с другой представительницей Германии Ангелик Кербер. Уильямс неоднократно выходила в финал «Уимблдона», на ее счету 39 турниров Большого шлема, в которых она одерживала победу. Американская спортсменка несколько раз завоевывала статус первой ракеткой мира, однако сейчас занимает 181 позицию в рейтинге.  

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Автор: Екатерина Розина
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