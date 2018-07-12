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18:46   12 Июля 2018
Россия

Перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки доставили лимузин проекта «Кортеж»

Перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки доставили лимузин проекта «Кортеж»

В Финляндию самолетом Ил-76 доставили российский лимузин Aurus проекта «Кортеж», на котором по Хельсинки будет передвигаться российский президент Владимир Путин в день своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом – 16 июля.

Об этом в четверг сообщает издание Ilta-Sanomat, разместив также фото автомобиля, которое было сделано поблизости от аэропорта «Хельсинки-Вантаа».

Напомним: проект «Кортеж» («Единая модульная платформа») реализуется в России  с 2013 года, в рамках проекта были созданы лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Впервые лимузином проекта «Кортеж» президент России Владимир Путин воспользовался в день своей инаугурации 7 мая 2018 года.

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Автор: Александр Люблинский
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