Перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки доставили лимузин проекта «Кортеж»

В Финляндию самолетом Ил-76 доставили российский лимузин Aurus проекта «Кортеж», на котором по Хельсинки будет передвигаться российский президент Владимир Путин в день своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом – 16 июля.

Об этом в четверг сообщает издание Ilta-Sanomat, разместив также фото автомобиля, которое было сделано поблизости от аэропорта «Хельсинки-Вантаа».

Напомним: проект «Кортеж» («Единая модульная платформа») реализуется в России с 2013 года, в рамках проекта были созданы лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Впервые лимузином проекта «Кортеж» президент России Владимир Путин воспользовался в день своей инаугурации 7 мая 2018 года.