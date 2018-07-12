Минтруд: Повышение пенсионного возраста потребует коррекции миграционной политики

Для обеспечения граждан России занятостью после повышения пенсионного возраста правительство может скорректировать миграционную политику. Об этом сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.

По словам чиновника, скорректировать миграционную политику нужно для того, чтобы приезжие не вытесняли россиян старшего возраста с рынка труда. Он пояснил, что проблема нехватки рабочих мест и дисбаланса трудовых ресурсов связана с притоком иностранцев, приезжающих в Россию на заработки. После повышения пенсионного возраста привлечение трудовых мигрантов «в таком объеме не потребуется».

«Мы сможем реализовать миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена преимущественно для граждан Российской Федерации", — цитирует Пудова «Интерфакс».

Кабмин внес на рассмотрение в Госдумы законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Женщинам возраст выхода не пенсию повышен на три года — до 63 лет, мужчинам на пять — они будут выходить на пенсию с 65 лет. В правительстве пояснили, что данная реформа необходима для обеспечения достойной пенсии для граждан России.