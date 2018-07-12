Власти Москвы планируют в 2019 году пустить по выделенным полосам спецавтобусы

Специальные автобусы для маломобильных граждан собираются пустить по выделенным полосам московские власти в 2019 году.

Об этом в четверг со ссылкой на представителя московского Департамента транспорта сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что специальные автобусы будут предназначены доля перевозки пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями. Также сообщается, что данная мера позволит уменьшить аварийность на московских дорогах, так как, по данным статистики, автобусы на выделенных полосах попадают в ДТП на 15-20 % реже, чем, когда они движутся в общем потоке транспорта.

В настоящее время общая протяженность 46 московских выделенных полос составляет 287,56 километра, но уже в этом месяце планируется открыть еще несколько полос, так, что их протяженность составит 290 километров, а до конца 2019 года власти Москвы откроют еще семь выделенных участков.