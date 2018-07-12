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18:38   12 Июля 2018
Россия

Российские школьники вошли в тройку лидеров на Международной математической олимпиаде

Российские школьники вошли в тройку лидеров на Международной математической олимпиаде

Российская сборная школьников завоевала второе место на 59-ой Международной математической олимпиаде, которая состоялась в субботу, 7 июля, в Румынии.

При этом в индивидуальном зачете ребята взяли пять золотых и одну серебряную медаль, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

На математическую олимпиаду в Румынию были избраны лучшие ученики страны, в команду приняли шесть школьников: Марата Абдурахманова из Челябинска, Артура Герасименко и Егора Рябова из Москвы, Станислава Крымского и Владимира Петрова из Санкт-Петербурга, а также Сергея Лучинина из Кирова.

За подготовку ребят отвечал доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института Назар Агаханов.

Участникам научного состязания предлагалось решить шесть задач из разных разделов школьной математической программы,  большая часть из них были посвящены геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. Подростки решали по три задания в день, олимпиада длилась в течение двух дней.

При этом в прошлом году россиянам удалось занять лишь одиннадцатое место в аналогичной олимпиаде в Бразилии. Команда получила только одну золотую медаль.

Первая международная олимпиада по математике была проведена 1959 году, тогда в состязании участвовало семь стран. В настоящий момент в мероприятии участвуют свыше ста государств.

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Автор: Екатерина Розина
#олимпиада #россия #школьники #общество #второе место
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