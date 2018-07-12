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18:15   12 Июля 2018
Россия

Захарова назвала бездоказательным обвинения в адрес России со стороны НАТО

Захарова назвала бездоказательным обвинения в адрес России со стороны НАТО

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего в Брюсселе саммита НАТО, назвала озвученные там обвинения в адрес России циничными и бездоказательными.

По словам Захаровой озвученные альянсом итоговые заявления говорят о том, что в НАТО никто не заинтересован в том, чтобы дать объективную оценку истинным причинам деградации ситуации с безопасностью в евро-атлантическом регионе, предпочитая по-прежнему видеть мир через призму стереотипов времен холодной войны.

«Обвиняя Россию, бездоказательно, цинично в усилении напряженности в Евро-Атлантике, военный блок под этим предлогом наращивает собственную военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и севера Европы», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним: ранее в Брюсселе, подводя итоги двухдневного саммита НАТО, заявили о якобы провокационной деятельности, которую Россия ведет у границ альянса.

При этом сообщалось, что присутствовавший на саммите НАТО президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом США Дональдом Трампом и с президентом Франции Эммануэлем Макроном перспективы развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН, делая упор на расширении мандата миротворцев и их размещении на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.

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Автор: Александр Люблинский
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