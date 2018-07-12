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 «Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО

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18:00   12 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО

«Агенты ФСБ заполонили Украину»: Порошенко пожаловался на РФ участникам саммита НАТО

Глава Украины Петр Порошенко во время выступления на саммите НАТО заявил, «российская ФСБ по всей стране».

Украинский президент пожаловался на экспертной дискуссии Североатлантического альянса.

Порошенко не первый раз сообщает, что на территории Украины «активно действуют российские агенты ФСБ». Однако о каких именно агентах идет речь лидер не уточнил, как и не предоставил никаких доказательств, подкрепляющих данное заявление. СБУ систематически задерживает якобы российских спецагентов, которых обвиняет в мнимой диверсии и угрозе Украине.

При этом Москва неоднократно опровергала необоснованные обвинения Киева. 

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Автор: Екатерина Розина
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