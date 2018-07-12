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17:57   12 Июля 2018
Россия

Москву за время Чемпионата мира посетили более трех миллионов туристов

Москву за время Чемпионата мира посетили более трех миллионов туристов

За время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 столицу России посетили свыше трех миллионов человек, причем более 1,2 миллионов туристов были из дальнего зарубежья.

Об этом в четверг в ходе пресс-конференции рассказал руководитель московского Департамента по спорту и туризму Николай Гуляев.

«Москва стала самым популярным городом мира, наш город посетило более трех миллионов туристов. Из них 1,2 миллиона человек представляют дальнее зарубежье», - рассказал Гуляев, отметив, что данная статистика учитывает только туристов, которые провели в Москве не менее суток.

По словам Гуляева, лидерами по численности в Москве стали китайские туристы, американцы, немцы, голландцы и французы.

Москву за время Чемпионата мира посетили более трех миллионов туристов

Напомним: Россия принимает Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля текущего года. Матчи проводились на 12 стадионах в 11 городах. В Москве игры мирового первенства проходят на двух стадионах «Спартак» и «Лужники».

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Автор: Александр Люблинский
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