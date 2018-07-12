Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

ИА «Политика сегодня» выяснило, зачем сибирским переписчикам фонарь и бахилы, почему переписывать помогут участковые и какую роль во всём этом играет город Минусинск.

Грядущее исследование называют самым необычным в истории страны: «репетиция» переписи пройдёт в два этапа, один из них охватит всю Россию.

Ключевым моментом процесса станет совмещение самостоятельной переписи людей с помощью интернета и традиционного обхода квартир. Правительству нужно выяснить, готовы ли люди к такому комбинированию подходов.

Пробная перепись 2018 года начнётся 1 октября с всероссийского этапа. Жителям России предлагается заполнить электронный переписной лист на портале gosuslugi.ru. В десяти районах страны после такого «самопереписывания» понадобится уникальный код, чтобы подтвердить свою регистрацию уже на локальном этапе.

«Опыт использования IT-технологий показывает, что предугадать результат „включения“ граждан в этот процесс сложно, – отвечает глава Росстата Александр Суринов на вопрос, что делать, если процедура самостоятельной электронной записи не станет популярной у россиян. – В передовых странах электронная регистрация продемонстрировала низкий уровень заинтересованности, а вот в менее технологически развитых государствах – значительный. Мы предполагаем, что самостоятельная регистрация на портале охватит около десяти процентов россиян».

Второй, локальный этап пройдёт с 16 по 31 октября в Сибири, Кабардино-Балкарии, Якутии, на Камчатке и Дальнем Востоке, а также в некоторых округах Москвы и Петербурга. Выбор пал именно на эти регионы из-за их социальных и жилищных особенностей. Росстату нужна статистика и по крупным населённым пунктам, и по территориям с малой плотностью населения, с менее развитой инфраструктурой.

Крупнейшим районом проведения пробной переписи станет Новгородская область. В отличие от остальных территорий, где переписчики «потренируются» только в нескольких округах, регион перепишут полностью. Отвечая на вопрос, почему выбор пал именно на Великий Новгород, руководитель Федеральной службы госстатистики по Новгородской области Наталья Зимина объясняет: «Наш город – это типичный город России. Здесь есть и многовысотные застройки с элитными районами, и жилые районы эконом-класса с частным сектором. Именно поэтому правительство вынесло распоряжение о проведении в Великом Новгороде пробной переписи с охватом 100 процентов».

Единственным сибирским городом, готовящимся к проведению пробной переписи, стал Минусинск – административный центр в Красноярском крае. На вопрос, почему пробная перепись пройдёт именно в нём, правительство отвечает, что это «традиционный» сибирский город с численностью населения до ста тысяч человек и многообразной социально-демографической структурой.

Организаторы переписи выбирали не только регионы, но и экипировку переписных работников: синий портфель с эмблемой Росстата, синие же кепка и шарф с надписями «Пробная перепись населения 2018 года». Каждому выдадут удостоверение.

«Такое снаряжение необходимо ради предотвращения случаев мошенничества и маскировки под переписчиков посторонними людьми», – отмечает Суринов. Человек, попавший в квартиру под видом работника Росстата, может предъявить фальшивое удостоверение, потребовать людей поставить подпись и заплатить деньги. В случае сомнений гражданам стоит уточнить фамилию переписчика по телефону «горячей линии» и попросить переписного работника предъявить удостоверение.

«Особое внимание мы обращаем на облик переписчика, подобранный с учётом погодных условий нашего региона и условий жилья, – говорит Альбина Руднева, заместитель руководителя службы статистики по краю, Хакасии и Тыве. – Помимо шарфа, портфеля и бейсболки, это налобный фонарь, плащ-дождевик, бахилы».

Именно на локальном этапе предполагается использовать традиционный метод сбора данных – поквартирный обход жителей страны. В распоряжении переписчиков – и мобильные электронные устройства (телефоны, планшеты), и бумажные бланки.

«В некоторых жилых помещениях могут находиться асоциальные и потенциально опасные лица, – предупреждает глава Росстата. – Переписчикам такая информация известна заранее. Подобные дома и квартиры они обязаны посещать только в сопровождении участкового».