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17:13   12 Июля 2018
Россия

Путин изменил состав президентского совета по межнациональным отношениям

Путин изменил состав президентского совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым исключил из совета журналиста Максима Шевченко и бывшего вице-премьера Александра Хлопонина.

Документ в четверг опубликовали на официальном портале правовой информации.

Тем же указом президент включил в состав органа министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, вице-премьера Виталия Мутко и председателя общественной организации «Ассамблея народов России» Светлану Смирнову.

Ранее журналист Шевченко вышел из совета при президенте по правам человека (СПЧ). Тогда ему не понравилось, что совет никак не отреагировал на его предложение созвать специальное заседание по поводу протестной акции Алексея Навального 5 мая в Москве «Он нам не царь», на которой люди в казачьей форме избили митингующих.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #шевченко #хлопонин #совет по межнациональным отношениям
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