Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

На протяжении последних лет Россия и Китай активно развивают отношения с африканскими странами, укрепляя с ними политические и торгово-экономические связи.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует нанести визиты в ЮАР, Синегал, Руанду и Объединенные Арабские Эмираты, а также поучаствовать в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге. Ранее весной текущего года с дружественным визитом страны Африки посещал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Говоря о развитии отношений с Африкой, руководитель Департамента международных отношений Александр Лукин, отметил, что Китай не менее чем Россия заинтересован в налаживании связей с африканскими странами, сотрудничестве и инвестициях. Слова эксперта в четверг приводит издание «НьюИнформ».

«Китай активно развивает отношения с Африкой на всех уровнях: есть саммит Китай – Африка, который проходит каждый год, КНР активно инвестирует в эти страны», - заявил Лукин.

При этом он отметил, что действия Китая в этом направлении вызваны экономическими интересами, так как ему для бурного развития прежде всего необходимо африканское сырье. Также Лукин отметил, что Китай, благодаря значительному профициту бюджета, имеет возможность вкладывать в Африку средства, оказывая ей необходимую помощь.

Россия, со своей стороны, также усиливает активность в ряде африканских стран, особенно по линии БРИКС. По мнению эксперта, экономические интересы дружественных между собой России и Китая на африканском континенте совпадают. Однако он отметил, что Россия при этом помогает Африке на только экономически.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза пытаются поставить во главе африканских стран проамерикански настроенных руководителей, которые в дальнейшем будут принимать решения не в интересах своих народов. Такая политика зачастую ведет к терактам и вооруженным конфликтам, а в итоге – к общему упадку и разрухе.

По словам Лукина, сами африканские государства имея возможность наблюдать, к чему привели действия США на Ближнем Востоке, не рады такому положению дел и все больше разворачиваются в сторону России и Китая, особенно помня ту помощь, которую российская сторона оказывала им в тяжелых ситуациях.