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 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
16:58   12 Июля 2018
Весь мир

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Находящиеся в Брюсселе на саммите НАТО президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе и вопросы размещения там миротворческой миссии ООН.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президенты обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения минских договоренностей и введения миротворческой миссии ООН», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Порошенко и Макрон, встретившись на полях саммита НАТО в Брюсселе согласились друг с другом в необходимости активизировать Нормандский формат для проведения переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Напомним: ранее пресс-служба украинского лидера сообщила о том, что Порошенко на полях саммита НАТО встретился с президентом США Долнальдом Трампом.

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Автор: Александр Люблинский
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