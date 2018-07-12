СК РФ передал в бюджет более девяти миллиардов рублей, изъятых у Захарчено

Об этом сообщила пресс-служба комитета в соцсетях.

Соответствующее постановление вынес Никулинский районный суд Москвы. В начале прошлого месяца деньги утратили статус вещественного доказательства. Средства перечислены на счет Федерального казначейства РФ.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 году. На посту он занимался борьбой с преступлениями в области топливной энергетики. Захарченко обвинили в получении взятки на сумму в семь миллионов рублей. Позже его обвинили еще в серии взяток. На данный момент следствие закрыло только три дела.

СК РФ обыскал родственников экс-полковника. У них нашли около 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и почти 20 миллионов рублей. Не меньшие суммы изъяли из квартиры сестры Захарченко на Ломоносовском проспекте — 124 миллиона долларов, 340 миллионов рублей и около полутора миллиона евро.

Следствие считает, что экс-полковник использовал жилплощадь родственников, чтобы скрыть нелегально полученные деньги.