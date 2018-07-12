Воинский учет в России хотят начать вести по электронным картам

Соответствующий законопроект в четверг в первом чтении приняла Госдума.

Документ, внесенный в нижнюю палату парламента сенаторами, предполагает введение документов воинского учета граждан, подлежащих воинскому учету. А именно электронных карт и справки вместо военного билета. Это позволит повысить эффективность системы воинского учета, а также оптимизировать процессы, связанные с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Главы комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уточнил, что заводить такую карту планируется с согласия солдата. Она будет иметь высокую степень защиты, что исключит возможность использования данных третьими лицами. Кроме того, отменять выдачу воинских билетов не планируется.