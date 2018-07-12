Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры столицы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин официально зарегистрирован в Мосгоризбиркоме, как кандидат на должность градоначальника для участия в предстоящих выборах.

Об этом в четверг сообщает РИА новости. Напомним: документы в городской избирательный комитет Собянин подал 2 июля, представив собранные в свою поддержку 115 подписей муниципальных депутатов и 39689 подписей московских избирателей.

Сергей Собянин, баллотируется на выборах, которые пройдут в столице 9 сентября, как самовыдвиженец.

Также сообщается, что Могоризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в столичные градоначальники Илью Свиридова, выдвигающегося от партии «Справедливая Россия», Михаила Дегтярева от Либерально-Демократической партии России и Вадима Кумина от Коммунистической партии Российской Федерации.