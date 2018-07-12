Мы в соц.сетях:
Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

 Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем
Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

 Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России

Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России
Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

 Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем
Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

 Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России

Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России
Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
16:48   12 Июля 2018
Россия

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры столицы

Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры столицы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин официально зарегистрирован в Мосгоризбиркоме, как кандидат на должность градоначальника для участия  в предстоящих выборах.

Об этом в четверг сообщает РИА новости. Напомним: документы в городской избирательный комитет Собянин подал 2 июля, представив собранные в свою поддержку 115 подписей муниципальных депутатов и 39689 подписей московских избирателей.

Сергей Собянин, баллотируется на выборах, которые пройдут в столице 9 сентября, как самовыдвиженец.

Также сообщается, что Могоризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в столичные градоначальники Илью Свиридова, выдвигающегося от партии «Справедливая Россия», Михаила Дегтярева от Либерально-Демократической партии России и Вадима Кумина от Коммунистической партии Российской Федерации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #собянин #политика #общество #регистрация #мэр москвы #выборы мэра #мосгорисбирком #кандидат в мэры москвы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...