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17:42   12 Июля 2018
Россия

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал слова бельгийского посла в РФ Жан-Артура Режибо, который считает, что для отмены антироссийских санкций необходимо прийти к политическому согласию с Москвой.

В интервью для НСН он заявил, что Евросоюз готов для смягчения санкционной политики или полной отмены ограничений против РФ. 

По его словам, «Европейский союз как организация» хочет достичь нормализации в диалоге с Москвой, однако санкции будут отмены лишь тогда, когда «представится повод, который позволит альянсу сохранить лицо».  

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Автор: Екатерина Розина
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