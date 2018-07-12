Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал слова бельгийского посла в РФ Жан-Артура Режибо, который считает, что для отмены антироссийских санкций необходимо прийти к политическому согласию с Москвой.

В интервью для НСН он заявил, что Евросоюз готов для смягчения санкционной политики или полной отмены ограничений против РФ.

По его словам, «Европейский союз как организация» хочет достичь нормализации в диалоге с Москвой, однако санкции будут отмены лишь тогда, когда «представится повод, который позволит альянсу сохранить лицо».