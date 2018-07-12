Роструд: Повышение пенсионного возраста оживит российскую экономику

Об этом сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.

Также он отметил, что повышение пенсионного возраста является «в какой-то мере подарком для предпринимательства». На рынке труда есть достаточно большой процент тех, кто по выходу на пенсию хотел бы продолжить работу.

Вуколов считает, что реформу откладывать дальше нельзя. Все это из-за сложившейся ситуации. Глава Роструда пояснил, что в 1970 году на каждого пенсионера приходилось почти четыре работающих человека. Сейчас соотношения поменялось — один к двум. К тому же, около половины российских пенсионеров сегодня работают, добавил Вуколов.