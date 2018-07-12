Керри: Поведение Трампа на саммите НАТО разрушает репутацию США

Бывший госсекретарь США Джон Керри обрушился с критикой на американского президента Дональда Трампа за его поведение на саммите НАТО, который прошел в Брюсселе, заявив, что глава государства разрушает репутацию страны в мире.

Об этом Керри написал в своем микроблоге Twitter, отметив, что никогда не видел ничего более странного и контрпродуктивного, чем речь президента Трампа, направленная против Североатлантического альянса и против Германии.

«Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США», - подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства, добавив также: - «Он ( Дональд Трамп) непрерывно разрушает нашу репутацию в мире. Он подрывает наши интересы».

Напомним: ранее Трамп на завтраке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Германия, якобы полностью зависима от России, из-за того, что покупает у нее газ и дала разрешение на строительство «Северного потока-2». При этом он подчеркнул, что считает крайне несправедливым тот факт, что Берлин, покупая у России и газ и отправляющий ей потоки «трубопроводных долларов», ждет, что США будут платить за его оборону.