Мы в соц.сетях:
Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

 Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем
Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

 Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России

Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России
Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

Повод сохранить лицо: Косачев уверен, что Евросоюз ждет момента для отмены санкций

 Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем

Пробная перепись 2018 года. Как, когда, зачем
Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

Украинцы хотят видеть президентом страны Тимошенко — опрос

 Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России

Порошенко: Украина не поддержит общеевропейские проекты с участием России
Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

Эксперт: Интересы России и Китая в Африке совпадают

 Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Порошенко обсудил с Макроном размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе
16:33   12 Июля 2018
Весь мир

Керри: Поведение Трампа на саммите НАТО разрушает репутацию США

Керри: Поведение Трампа на саммите НАТО разрушает репутацию США

Бывший госсекретарь США Джон Керри обрушился с критикой на американского президента Дональда Трампа за его поведение на саммите НАТО, который прошел в Брюсселе, заявив, что глава государства разрушает репутацию страны в мире.

Об этом Керри написал в своем микроблоге Twitter, отметив, что никогда не видел ничего более странного и контрпродуктивного, чем речь президента Трампа, направленная против Североатлантического альянса и против Германии.

«Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США», - подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства, добавив также: - «Он ( Дональд Трамп) непрерывно разрушает нашу репутацию в мире. Он подрывает наши интересы».

Напомним: ранее Трамп на завтраке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Германия, якобы полностью зависима от России, из-за того, что покупает у нее газ и дала разрешение на строительство «Северного потока-2». При этом он подчеркнул, что считает крайне несправедливым тот факт, что Берлин, покупая у России и газ и отправляющий ей потоки «трубопроводных долларов», ждет, что США будут платить за его оборону.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#нато #германия #политика #трамп #госдеп #керри #весь мир #критика #экс-госсекретарь #саммит нато #речь трампа #интересы сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...