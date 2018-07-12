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16:26   12 Июля 2018
Россия

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси поддержали в Госдуме

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси поддержали в Госдуме

Законодательную инициативу, которая предлагает страховать ответственность перевозчиков такси в обязательном порядке, одобрили и порекомендовали принять в первом чтении, сообщает комитет Госдумы по финрынку.

Авторами проекта выступили Сергей Жигарев (ЛДПР) и Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Совместно с группой депутатов документ был представлен на рассмотрение Госдумы.

Инициатива предусматривает запрет на перевозку пассажиров при отсутствии страхования ответственности минимум на два миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. Таким образом, любой индивидуальный предприниматель, а также юридическое лицо, получившие разрешение на перевозки людей в легковом транспорте обязуются проходить процедуру страхования. 

Закон необходим для защиты пассажиров, которые на данный момент могут воспользоваться лишь указом об ОСАГО в случае аварии. Максимальная компенсация, которую гарантирует этот закон за гибель человека, составляет 500 тысяч рублей, поскольку такси не входит в список транспорта закона о гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). При этом, согласно ОСГОП за гибель человека перевозчик обязан выплатить 2,025 миллиона рублей.

Авторы предлагают ввести страхование на каждый автомобиль служб такси.

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Автор: Екатерина Розина
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