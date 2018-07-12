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16:01   12 Июля 2018
Россия

Путин распорядился о награждении певицы Валерии орденом Дружбы

Путин распорядился о награждении певицы Валерии орденом Дружбы

Глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение о награждении музыкальной исполнительницы Валерии.

Певица получит государственный орден Дружбы за заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность в развитии культуры и искусства.

Помимо Валерии Путин распорядился наградить орденом III степени режиссера «Мосфильма» Владимира Наумова и художественного руководителя петербургского театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова. Оба удостоены награды за заслуги перед Отечеством. Также будут награждены композитор Евгений Дога и спецпред главы РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Их президент удостоил ордена Александра Невского.

Ознакомиться с полным списком удостоенных награждения лиц можно на портале правовой информации.  

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Автор: Екатерина Розина
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