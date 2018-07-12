Госдума отклонила законопроект, запрещающий чиновникам отправлять детей учиться за границу

В ходе состоявшегося в четверг пленарного заседания Государственная Дума РФ отклонила законопроект, предлагающий запретить детям чиновников получать образование за границей.

Данный проект был внесен на рассмотрение в 2016 году одним из депутатов фракции КПРФ,

Отмечалось, что инициатива, направленная на то, чтобы прекратить практику, когда родители-чиновники или топ-менеджеры крупных государственных компаний отправляют своих детей учиться за границу, не предполагает ограничения на обучение детей таких родителей в филиалах российских вузов, расположенных за рубежом. Запрет должен был распространиться только на иностранные образовательные учреждения.

Однако в думском комитете по противодействию коррупции, рассмотрев законопроект, посчитали, что он ограничивает право несовершеннолетних детей лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, на получение образования, а также нарушает положение российской Конституции о том, что в РФ не должны приниматься законы, которые бы отменяли или умаляли права и свободы граждан.